बेटों की आत्मा को मिले शांति, तमिलनाडु की महिला ने विश्वनाथ मंदिर को दान दिए 3 करोड़, बच्चों और पति की हो चुकी है मौत

Shree Kashi Vishwanath Temple: वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में एक महिला ने 3 करोड़ रुपए का दान दिया है। बताया जा रहा है कि महिला तमिलनाडु की रहने वाली है और उनके पति और बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है। इसी वजह से महिला ने यह दान दिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को दो करोड़ रुपए और अन्न क्षेत्र के नाम पर महिला ने एक करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सबसे अधिक अंबानी परिवार ने ढाई करोड़ रुपए का दान दिया था, लेकिन महिला ने 3 करोड़ रुपए दान देकर सबसे बड़े दानदाताओं की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया है।