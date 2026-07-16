भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ, काशी में शुरू हुई तीन दिवसीय रथयात्रा, 250 साल पुराना है इतिहास

बताया जाता है कि काशी के जगन्नाथ मंदिर और रथयात्रा मेले का इतिहास करीब ढाई सौ साल पुराना है। 1765 के बाद पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारीजी का राजा से विवाद हो गया था, जिसके बाद वह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा लेकर काशी पहुंचे और अस्सी घाट पर रहने लगे। मुख्य पुजारी के काशी पहुंचने के बाद पुरी के राजा प्रत्येक सप्ताह भगवान जगन्नाथ का प्रसाद काशी भेजना शुरू किया क्योंकि मुख्य पुजारी इस प्रसाद को ग्रहण करते थे। लेकिन उड़ीसा में चक्रवात के कारण एक बार प्रसाद नहीं पहुंच सका। इसी दौरान मुख्य पुजारी के सपने में आकर भगवान ने उनका मंदिर स्थापित कर वही भोग लगाने का संदेश दिया, जिसके बाद से काशी के अस्सी घाट पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है।