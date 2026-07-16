जय जगन्नाथ! पुरी से अहमदाबाद तक गूंजे जयकारे, रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा

रथ यात्रा 2026 के इस खास मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा की पवित्र रथ यात्रा है। कुछ ही देर में भगवान पारंपरिक 'पहांडी' जुलूस के साथ मंदिर से बाहर आकर रथ पर बैठेंगे। महाप्रभु ने खुद जनता को दर्शन देने के लिए यह शुभ दिन चुना है। मैं अभी मंदिर जा रहा हूं और शंकराचार्य जी का आशीर्वाद भी लूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे ओडिशा, हमारे देश, पीएम मोदी और सभी नागरिकों पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि भारत और तरक्की करे।