क्यों स्कूल में बहुत मार पड़ती थी सोनम वांगचुक को? चीन के साथ उनका पंगा है पुराना!

9 साल की उम्र के बाद सोनम का उनके एक रिश्तेदार के कहने पर श्रीनगर के स्कूल में दाखिला कराया गया। ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। जबकि सोनम का इंग्लिश से दूर का रिश्ता भी नहीं था, इसलिए उन्हें टीचर की खूब मार खानी पड़ती। इंटरव्यू में सोनम ने कहा – क्लास में मेरा अधिकांश समय पनिशमेंट में बीतता था। या तो मुझे सबसे पीछे हाथ खड़े रखने की सजा दी जाती, या फिर क्लास से ही बाहर कर दिया जाता। मेरे जैसा बच्चा, जिसे इंग्लिश का एक शब्द नहीं पता था, उसे पूरी की पूरी अंग्रेजी में प्रकाशित किताब थमा दी गई। टीचर ने कभी मेरी परेशानी समझने की कोशिश नहीं की, यही आज भी स्कूलों में होता है, शिक्षक ये नहीं जानना चाहते कि बच्चा अगर कमजोर है, तो उसकी वजह क्या है। हालांकि, मैंने पनिशमेंट को भी इन्जॉय किया और हर पल को कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मानकर चलता रहा।