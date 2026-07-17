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Supreme Court Citizenship: चुनाव आयोग नहीं करेगा नागरिकता का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया संवैधानिक प्रावधान

Election Commission: क्या वोटर लिस्ट से नाम कटते ही छिन जाएगी आपकी नागरिकता? सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिए हैं देश के नियम-कायदे।
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नई दिल्ली

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Manoj Vashisth

Jul 17, 2026

Supreme Court of India

Supreme Court of India: सुप्रीम कोर्ट का अहम संदेश, नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का नहीं है अधिकार (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Election Commission Cannot Rule on Citizenship: क्या वोटर आईडी कार्ड न होने या मतदाता सूची से नाम कट जाने का मतलब यह है कि आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई? इस बेहद संवेदनशील और बड़े सवाल पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा मील का पत्थर फैसला सुनाया है, जो हर हिंदुस्तानी को राहत देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग (Election Commission) के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

अदालत ने साफ किया कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ मतदाता सूची का नियंत्रण, प्रबंधन और उसकी निगरानी करना है, न कि किसी को देश का नागरिक या गैर-नागरिक घोषित करना।

अधिकार क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा तय

पश्चिम बंगाल के एक मामले (SIR विवाद) की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कानून की स्थिति को पूरी तरह साफ कर दिया। अदालत ने कहा कि कानून में इसे लेकर रत्ती भर भी भ्रम नहीं होना चाहिए।

अगर कोई ट्रिब्यूनल यह फैसला देता है कि किसी व्यक्ति का नाम संदिग्ध भारतीय नागरिक (SIR) की सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, तो चुनाव आयोग खुद उसकी नागरिकता पर फैसला नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में आयोग को यह मामला सीधे संबंधित मंत्रालय (गृह मंत्रालय) को भेजना होगा, क्योंकि नागरिकता तय करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ सरकार के पास है।

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Updated on:

17 Jul 2026 02:24 pm

Published on:

17 Jul 2026 02:05 pm

Hindi News / National News / Supreme Court Citizenship: चुनाव आयोग नहीं करेगा नागरिकता का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया संवैधानिक प्रावधान

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