IMD Weather Update: देश में अधिकांश हिस्सों में छाए बादल, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 18 से 20 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

IMD Alert: देश के अधिकांश हिस्सों में बादल हुए हैं, जिसके चलते अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके असर से 18, 19 और 20 जुलाई के दौरान पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड-हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश तेज हो सकती है। वहीं मध्य भारत के पश्चिमी हिस्सों और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश का असर अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है।