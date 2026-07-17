न मोबाइल नेटवर्क, चारों तरफ डर का साया: भवली डैम की घटना के 4 दिन बाद परिवार ने बयां किया दर्द

Nashik Tourist Attack Update : नासिक। नासिक के प्रसिद्ध भवली डैम से एक घटना सामने आई है। यहां घूमने गए एक परिवार के लिए यह ट्रिप एक बुरे सपने में बदल गई। डैम पर महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ व फब्तियां कसने का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार को घेर लिया। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने करीब 15 किलोमीटर तक फिल्मी स्टाइल में पर्यटकों की कार का पीछा किया, उन पर जानलेवा हमला किया और पूरे रास्ते डराया-धमकाया। घटना 12 जुलाई की है, लेकिन चार दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित किरण भागवत और उनका परिवार दहशत में है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में दो हिस्ट्रीशीटर हैं, जिन पर पहले से ही हत्या के मामले दर्ज हैं।