E20 Petrol: ई20 पेट्रोल पर उठे सवाल, पंप संचालकों का बड़ा दावा, पानी मिलने से बंद हो रही गाड़ियां

पंप मालिकों ने कहा कि ग्राहकों को जानकारी देने के लिए लगाए गए ई20 बोर्ड हटाने को ओएमसी ने मजबूर किया है। इतना ही नहीं वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे बारिश और वाहन धुलाई के दौरान पानी को फ्यूल टैंक में जाने से रोकें। तमिलनाडु पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में भूजल रिसाव और बरसात से समस्या बढ़ रही है। माइल्ड स्टील पाइपलाइन और टैंक में जंग लगने का खतरा भी है। एसोसिएशन ने सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से मांग की है कि पंप मालिकों को राहत दी जाए और तकनीकी समाधान निकाला जाए।