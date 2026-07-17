Crude Oil के दामों में लगातार पांचवें दिन तेजी जारी, जानिए अपने शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

सीजफायर टूटने के बाद जॉइंट मैरीटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर ने होर्मुज के लिए खतरे का स्तर बढ़ाकर 'गंभीर' कर दिया है। इसके अलावा दूसरे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल-मंडेब को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को निर्देश दिया है कि यदि ईरान के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता है, तो वे बाब-अल-मंडेब जलमार्ग को बंद कर दें। दरअसल,यह मार्ग सऊदी अरब के तेल निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस मार्ग पर भी होर्मुज के जैसे नाकेबंदी या तेल टेंकरों पर हमले होते है तो क्रूड ऑयल के दाम में भारी उछाल देखने को मिल सकता है।