हर महीने भर रहे EMI फिर भी कम नहीं हो रहा Home Loan का मूलधन? थोड़े से एक्स्ट्रा पेमेंट से बच सकते हैं आपके लाखों रुपये

Home Loan Calculation: अगर आप भी हर महीने बिना चूके अपने होम लोन की ईएमआई (EMI) भर रहे हैं और बरसों बाद भी आपका लोन कम नहीं हो रहा है, तो परेशान मत होइए। दरअसल, होम लोन के शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है और मूलधन बहुत कम घटता है। ऐसे में अपने लोन को तय समय से पहले खत्म करने और कम ब्याज चुकाने का एक तरीका है। अगर आप हर साल थोड़ी सी अतिरिक्त राशि (प्री-पेमेंट) जमा करना शुरू कर दें, तो आप लाखों रुपये का ब्याज बचा सकते हैं और तय समय से पहले कर्ज मुक्त हो सकते हैं।