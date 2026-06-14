Money Tips: 10 या 20 लाख रुपये है सालाना पैकेज तो कितना बड़ा Home Loan लेना है सही? EMI भी जानिए

Home Loan Tips: घर खरीदने का सपना लगभग हर परिवार देखता है। लेकिन कई बार यही सपना जल्दबाजी में लिया गया फैसला बन जाता है। लोग अपनी क्षमता से ज्यादा महंगा घर खरीद लेते हैं और फिर सालों तक EMI का बोझ ढोते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि हर महीने की सैलरी का बड़ा हिस्सा लोन ईएमआई में चला जाता है और बाकी जरूरतों के लिए बजट तंग पड़ने लगता है। यही वजह है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स घर खरीदने से पहले केवल प्रॉपर्टी पसंद करने की नहीं, बल्कि अपनी जेब का हिसाब लगाने की सलाह भी देते हैं। इसी सोच से जुड़ा है 3/20/30/40 नियम, जिसे होम लोन प्लानिंग का एक आसान और प्रभावी फॉर्मूला माना जाता है।