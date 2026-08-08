PM-SYM Pension स्कीम में 54 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 3,000 रुपये महीने पाने के लिए जानिए क्या करना होगा

PM-SYM के तहत अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत हर महीने श्रमिक को अपनी उम्र के हिसाब से योगदान देना होता है। 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 55 रुपये प्रति माह जमा करना होता है, जबकि 40 साल की उम्र में शामिल होने पर मासिक योगदान 200 रुपये होता है। इसकी खास बात ये है कि योजना में श्रमिक जितना योगदान करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करती है।