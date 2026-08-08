Gold Price Outlook: सोने में आया 8 महीने का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल, 7% बढ़ गईं कीमतें, क्या यह है बड़ी तेजी आने का संकेत

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, मौजूदा कीमतों पर सोना वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर के अनुरूप है। दुनिया की आर्थिक ग्रोथ मध्यम बनी हुई है, महंगाई पहले से कम है, लेकिन अभी भी ऊंची है और केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों को लेकर सख्त नीति जारी रहने की उम्मीद है। इस माहौल में सोना कुछ समय तक सीमित दायरे में रह सकता है। इसमें मौजूदा स्तर से करीब 5% ऊपर या नीचे की चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ बड़े संकेत तेजी का रास्ता खोल सकते हैं। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है, भू-राजनीतिक तनाव फिर बढ़ता है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होती है या निवेशक गिरावट पर तेजी से खरीदारी शुरू करते हैं, तो सोना 4,500 डॉलर प्रति औंस या उससे ऊपर जा सकता है।