Money Tips: हर निवेशक को क्यों बनानी चाहिए Financial Inventory, जानिए क्या है यह और कैसे आती है काम

कई लोग मानते हैं कि सभी फाइनेंशियल एसेट्स में नॉमिनी दर्ज कराना पर्याप्त है। लेकिन गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहिल पटेल के मुताबिक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 45ZA के तहत नॉमिनी बैंक से पैसा ले सकता है, लेकिन नॉमिनी सिर्फ पैसा लेने वाला होता है, पैसे का कानूनी वारिस नहीं। संपत्ति या पैसे का वारिस कौन होगा, यह वसीयत या लागू उत्तराधिकार कानूनों से तय होता है। इसलिए नॉमिनेशन, वसीयत और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ऑप्शन की तरह नहीं, बल्कि एक साथ इस्तेमाल होने वाले जरूरी साधनों के रूप में जानना चाहिए। इसके साथ ही असली परेशानी तब होती है, जब परिवार को आपके खातों और निवेशों का पता ही नहीं होता।