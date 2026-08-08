Emergency Fund बनाने में कारगर है 3-6-9-12 का यह नियम, नौकरी गई तो कुछ महीनों तक चल पाएगा घर

निवेश सलाहकार बलवंत जैन के अनुसार, इमरजेंसी फंड की रकम हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आपकी नौकरी स्टेबल है और इनकम रेगुलर आती है तो कम रकम से शुरुआत की जा सकती है। वहीं, जिनकी आमदनी कभी ज्यादा तो कभी कम रहती है, उन्हें बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। क्लीयर टैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामान्य तौर पर नियमित आय वाले लोगों को कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर रकम इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। वहीं, अनियमित आय वाले लोगों के लिए यह रकम 9 से 12 महीने के खर्च तक हो सकती है।