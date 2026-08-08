Crude Oil हुआ महंगा, इधर भारत में E20 पेट्रोल में पानी के दावे पर OMCs ने जारी की जांच रिपोर्ट

E20 पेट्रोल में 500 पीपीएम क्लोराइड और नमी मिलने के दावों के बीच OMCs ने पूरी सप्लाई चेन की गहन जांच कराई। कंपनियों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से किए गए रैंडम परीक्षणों में दावों की पुष्टि नहीं हुई। रिफाइनरी से मिले 100 से अधिक पेट्रोल नमूनों में क्लोराइड स्तर 1 पीपीएम या उससे कम पाया गया। वहीं 80 डिस्टिलरी से लिए गए एथेनॉल नमूनों में क्लोराइड 3 पीपीएम से कम रहा। टर्मिनल और डिपो के 80 से अधिक नमूनों में स्तर 3 पीपीएम से नीचे मिला। एक हजार से अधिक नमूनों की निगरानी में अब तक 160 रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया, जिनमें स्तर 0 से 3 पीपीएम के बीच रहा। हालांकि, OMCs ने चार मामलों में क्लोराइड का स्तर बढ़ा हुआ पाए जाने की बात भी मानी है।कंपनियों के मुताबिक संबंधित सप्लाई तत्काल रोक दी गई और जांच के बाद corrective action लिया गया।