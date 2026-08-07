UPI, NEFT, RTGS के जरिए बड़े लेनदेन करने पर क्या आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस? जानिए कब बढ़ता है जोखिम

Income Tax Notice: अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ बैंक में बड़ी रकम नकद जमा करने पर ही नोटिस भेजता है, तो ऐसा नहीं है। UPI, NEFT, RTGS और IMPS जैसे डिजिटल माध्यमों से किए गए लेनदेन भी विभाग की नजर में आ सकते हैं। हालांकि, सिर्फ डिजिटल भुगतान करने से नोटिस नहीं आता। परेशानी तब होती है, जब आपके बैंक लेनदेन, इन्वेस्टमेंट या खर्च आपकी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दिखाई गई आय से मेल नहीं खाते। इसलिए सही जानकारी देना और सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखना जरूरी है।