Success Story: 2 स्टार्टअप बंद हुए, घर तक गिरवी रखा, लेकिन न मानी हार, जानिए Spinny के फाउंडर नीरज सिंह की कहानी

Spinny IPO: किसी ऐसे शख्स के लिए, जिसने स्कूल में टॉप किया हो, IIT की प्रवेश परीक्षा दो बार पास की हो और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थान में पढ़ाई की हो, नाकामी शायद सबसे अनजान चीज होती है। लेकिन नीरज सिंह की कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। स्टार्टअप की दुनिया में उतरने के बाद उन्हें एक नहीं, दो बार अपने कारोबार बंद करने पड़े। पिता को खोने का दर्द भी इसी दौर में मिला। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। इन्हीं झटकों ने नीरज को एक ऐसी समस्या समझने का मौका दिया, जिसने आगे चलकर उन्हें भारत के यूज्ड कार बाजार के बड़े नामों में शामिल कर दिया। इसी सोच से 2015 में Spinny की शुरुआत हुई।