SSY और PPF से कैसे अलग है NPS Vatsalya? बच्चों के भविष्य के लिए जुटा सकते हैं बड़ा फंड, जानिए नियम

18 साल की उम्र पूरी होने के बाद एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को लेकर बच्चे के पास विकल्प होते हैं। वह इसे 21 साल की उम्र तक जारी रख सकता है या जमा पूरी रकम को सामान्य एनपीएस में ट्रांसफर कर सकता है। अगर बच्चा एनपीएस वात्सल्य से बाहर निकलना चाहता है, तो रकम के आकार के आधार पर नियम अलग होंगे। अगर जमा फंड 8 लाख रुपये से कम है तो पूरी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। वहीं, अगर कॉर्पस 8 लाख रुपये या उससे ज्यादा है तो अधिकतम 80 फीसदी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है और बाकी 20 फीसदी रकम से एन्‍युटी खरीदनी होगी।