Wife के साथ Post Office की RD स्कीम में निवेश करके 5 साल में कैसे बनाएं 22 लाख का फंड, समझें कैलकुलेशन

पोस्ट ऑफिस आरडी में लोन की सुविधा भी मिलती है। (PC: AI)
Post Office RD Calculator: युवाओं के सामने इस समय सेविंग्स न होना बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड से बेहताशा शॉपिंग और आसानी से मिल जाने वाले लोन्स के चलते लोगों के कर्जे बढ़ रहे हैं। फिर हर महीने मिलने वाली सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी सैलरी आते ही जैसे हर महीने अपने आप ईएमआई कट जाती है, उसी तरह निवेश की रकम भी कट जाए। इस तरह आप नियमित रूप से बचत कर सकते हैं।
अगर आप शेयर मार्केट में निवेश का जोखिम नहीं लेना चाहते और हर महीने छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो भारतीय डाक की नेशनल सेविंग्स रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक सरकार समर्थित स्कीम है। ऐसे में यहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। इस समय पोस्ट ऑफिस आरडी में 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है।
पोस्ट ऑफिस आरडी में न्यूनतम 100 रुपये महीने से निवेश किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। पोस्ट ऑफिस आरडी में सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगर आप और आपकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों मिलकर पोस्ट ऑफिस आरडी में जॉइंट अकाउंट खुलाकर अच्छा-खासा फंड तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम में लोन की भी सुविधा मिलती है। पोस्ट ऑफिस आरडी में मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है। संबंधित पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर इस अकाउंट को 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।
अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट से 5 साल में 22 लाख रुपये का फंड जुटाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 31000 रुपये आरडी अकाउंट में डालने होंगे। दोनों पति-पत्नी हर महीने अपनी सैलरी से 15,500 रुपये बचाकर जॉइंट आरडी खाते में कुल 31,000 रुपये डाल सकते हैं। 5 साल तक यह निवेश करने पर आपके पास 22,12,341 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 18,60,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 3,52,341 रुपये ब्याज आय होगी।
|अवधि
|मासिक निवेश
|कुल निवेश
|ब्याज से कमाई
|मैच्योरिटी पर कुल फंड
|5 साल
|₹31,000
|₹18,60,000
|₹3,52,341
|₹22,12,341
|10 साल
|₹31,000
|₹37,20,000
|₹15,76,490
|₹52,96,490
अगर आप आरडी अकाउंट को 5 साल आगे बढ़ाएं और 10 साल तक यह निवेश जारी रखें तो 52,96,490 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 37,20,000 रुपये आपकी निवेश रकम होगी। वहीं, 15,76,490 रुपये ब्याज आय होगी।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग