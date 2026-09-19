Wife के साथ Post Office की RD स्कीम में निवेश करके 5 साल में कैसे बनाएं 22 लाख का फंड, समझें कैलकुलेशन

Post Office RD Calculator: युवाओं के सामने इस समय सेविंग्स न होना बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड से बेहताशा शॉपिंग और आसानी से मिल जाने वाले लोन्स के चलते लोगों के कर्जे बढ़ रहे हैं। फिर हर महीने मिलने वाली सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी सैलरी आते ही जैसे हर महीने अपने आप ईएमआई कट जाती है, उसी तरह निवेश की रकम भी कट जाए। इस तरह आप नियमित रूप से बचत कर सकते हैं।