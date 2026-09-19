19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Wife के साथ Post Office की RD स्कीम में निवेश करके 5 साल में कैसे बनाएं 22 लाख का फंड, समझें कैलकुलेशन

Post Office RD Return: पोस्ट ऑफिस आरडी में मैच्योरिटी अवधि को आवेदन देकर 5 साल आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस स्कीम में लोन की सुविधा भी मिलती है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Sep 19, 2026

Post Office RD Calculator

पोस्ट ऑफिस आरडी में लोन की सुविधा भी मिलती है। (PC: AI)

Post Office RD Calculator: युवाओं के सामने इस समय सेविंग्स न होना बड़ी समस्या बनता जा रहा है। क्रेडिट कार्ड से बेहताशा शॉपिंग और आसानी से मिल जाने वाले लोन्स के चलते लोगों के कर्जे बढ़ रहे हैं। फिर हर महीने मिलने वाली सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। यानी सैलरी आते ही जैसे हर महीने अपने आप ईएमआई कट जाती है, उसी तरह निवेश की रकम भी कट जाए। इस तरह आप नियमित रूप से बचत कर सकते हैं।

नेशनल सेविंग्स रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट

अगर आप शेयर मार्केट में निवेश का जोखिम नहीं लेना चाहते और हर महीने छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो भारतीय डाक की नेशनल सेविंग्स रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आरडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह एक सरकार समर्थित स्कीम है। ऐसे में यहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। सरकार हर तीन महीने में इस स्कीम पर ब्याज दर तय करती है। इस समय पोस्ट ऑफिस आरडी में 6.7 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है।

न्यूनतम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश

पोस्ट ऑफिस आरडी में न्यूनतम 100 रुपये महीने से निवेश किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। पोस्ट ऑफिस आरडी में सिंगल और जॉइंट दोनों तरह से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगर आप और आपकी पत्नी दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों मिलकर पोस्ट ऑफिस आरडी में जॉइंट अकाउंट खुलाकर अच्छा-खासा फंड तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम में लोन की भी सुविधा मिलती है। पोस्ट ऑफिस आरडी में मैच्योरिटी अवधि 5 साल की होती है। संबंधित पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर इस अकाउंट को 5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं।

5 साल में ऐसे बनेगा 22 लाख का फंड

अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट से 5 साल में 22 लाख रुपये का फंड जुटाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 31000 रुपये आरडी अकाउंट में डालने होंगे। दोनों पति-पत्नी हर महीने अपनी सैलरी से 15,500 रुपये बचाकर जॉइंट आरडी खाते में कुल 31,000 रुपये डाल सकते हैं। 5 साल तक यह निवेश करने पर आपके पास 22,12,341 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 18,60,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 3,52,341 रुपये ब्याज आय होगी।

अवधिमासिक निवेशकुल निवेशब्याज से कमाईमैच्योरिटी पर कुल फंड
5 साल₹31,000₹18,60,000₹3,52,341₹22,12,341
10 साल₹31,000₹37,20,000₹15,76,490₹52,96,490

अगर आप आरडी अकाउंट को 5 साल आगे बढ़ाएं और 10 साल तक यह निवेश जारी रखें तो 52,96,490 रुपये का फंड तैयार हो जाएगा। इसमें 37,20,000 रुपये आपकी निवेश रकम होगी। वहीं, 15,76,490 रुपये ब्याज आय होगी।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Gold Rate Outlook: इस हफ्ते सोने में आई तेजी, चांदी में 10,000 रुपये का उछाल, एक्सपर्ट से जानिए कौन-से फैक्टर्स डाल रहे कीमतों पर असर

ये भी पढ़ें
Gold Price Outlook

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Sept 2026 01:52 pm

Published on:

19 Sept 2026 01:52 pm

Hindi News / Business / Wife के साथ Post Office की RD स्कीम में निवेश करके 5 साल में कैसे बनाएं 22 लाख का फंड, समझें कैलकुलेशन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SSY और PPF से कैसे अलग है NPS Vatsalya? बच्चों के भविष्य के लिए जुटा सकते हैं बड़ा फंड, जानिए नियम

NPS Vatsalya
कारोबार

Gold Rate Outlook: इस हफ्ते सोने में आई तेजी, चांदी में 10,000 रुपये का उछाल, एक्सपर्ट से जानिए कौन-से फैक्टर्स डाल रहे कीमतों पर असर

Gold Price Outlook
कारोबार

Sugar Stock Limit: सरकार ने चीनी पर लिया बड़ा फैसला, थोक खरीदारों के लिए बढ़ाई स्टॉक लिमिट, जानिए बड़े शहरों में क्या हैं आज रिटेल भाव

Sugar Price Hike
कारोबार

आज भी काम के हैं Warren Buffett के ये टॉप-5 इन्वेस्टमेंट टिप्स, 96 की उम्र में छोड़ा Berkshire Hathaway का चेयरमैन पद

Warren Buffett Retirement
कारोबार

Tata Group के शेयरों में बड़ी गिरावट, सीमेंट और मेटल शेयरों में अच्छी-खासी तेजी, जानिए बाजार का हाल

Stock Market Today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.