Home Loan: 50 हजार, 1 लाख या 2 लाख रुपये है आपकी सैलरी तो जानिए कितनी EMI तक का लेना चाहिए होम लोन

Home Loan EMI Calculator: घर खरीदना जिंदगी के बड़े फैसलों में शामिल है। लेकिन अगर घर की कीमत का बड़ा हिस्सा होम लोन से पूरा हो रहा है, तो असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बैंक कितना लोन देने को तैयार है, बल्कि यह है कि आपकी जेब हर महीने कितनी ईएमआई आराम से उठा सकती है। कई बार बैंक आपकी आय देखकर बड़ी रकम का लोन मंजूर कर देता है। मगर मंजूरी मिल जाना और उस ईएमआई को लंबे समय तक आराम से चुकाना, दोनों अलग बातें हैं। घर खरीदने से पहले यह हिसाब लगाना जरूरी है कि ईएमआई भरने के बाद आपके पास रोजमर्रा के खर्च, निवेश, बच्चों की जरूरत और इमरजेंसी के लिए कितना पैसा बचेगा।