Home Loan पर वर्षों तक कैसे लें कम ब्याज दर का फायदा? Repo Rate बढ़ने का भी EMI पर नहीं पड़ेगा असर

Hybrid Home Loan: घर खरीदना जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है। घर खरीदने के लिए लिया गया होम लोन वर्षों तक आपकी कमाई का हिस्सा लेता रहता है। ऐसे में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि बैंक कितना लोन दे रहा है या EMI कितनी बन रही है। ब्याज दर का प्रकार भी उतना ही मायने रखता है। आमतौर पर होम लोन तीन तरह के विकल्पों में मिलता है, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट और हाइब्रिड रेट। तीनों में आपकी ईएमआई अलग-अलग बन सकती है। इसलिए लोन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सा विकल्प आपके बजट और भविष्य की योजना के हिसाब से सही बैठता है। हाइब्रिड रेट में आप लंबे समय तक कम ब्याज दर का फायदा उठा सकते हैं। आइए पहले जानते हैं कि इन तीनों ब्याज दरों में क्या अंतर है।