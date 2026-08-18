Post Office की 1,2,3 और 5 साल की FD में 4 लाख रुपये डालें तो कितना मिलेगा ब्याज, समझिए कैलकुलेशन

Post Office FD Calculator: स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, ईटीएफ और क्रिप्टो जैसे निवेश विकल्पों के बीच आज भी एफडी करोड़ों लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसकी वजह है तय और जोखिम मुक्त रिटर्न। एफडी में निवेश पर पैसा गंवा देने का जोखिम नहीं रहता। बैंक डूब भी जाए तो भी 5 लाख रुपये तक की रकम सुरक्षित रहती है। अगर आप बैंक से जुड़े थोड़े-बहुत जोखिम से भी बचना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। इसे पोस्ट ऑफिस टीडी कहते हैं। यह एफडी की तरह होती है, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस एफडी के रूप में भी जाना जाता है।