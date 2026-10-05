Jio Platforms IPO: 21 अक्टूबर को आ सकता है देश का सबसे बड़ा IPO, 3.8 अरब डॉलर जुटाने की है तैयारी

जियो का आईपीओ साल 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के करीब 2.9 अरब डॉलर के आईपीओ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ सकता है। वहीं, पिछले महीने करीब 2.3 अरब डॉलर के आईपीओ के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई थी। हालांकि, आईपीओ की तारीख और रकम को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी। जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है।