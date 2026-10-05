Jio Platforms IPO: 21 अक्टूबर को आ सकता है देश का सबसे बड़ा IPO, 3.8 अरब डॉलर जुटाने की है तैयारी

जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर को आ सकता है। (PC: AI)
Jio IPO: रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सर्विसेज कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 21 अक्टूबर 2026 को आईपीओ लॉन्च कर सकती है। प्रस्तावित इश्यू से करीब 3.8 अरब डॉलर यानी लगभग 34,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। अगर यह आईपीओ तय योजना के मुताबिक आता है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा।
जियो का आईपीओ साल 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के करीब 2.9 अरब डॉलर के आईपीओ का रिकॉर्ड पीछे छोड़ सकता है। वहीं, पिछले महीने करीब 2.3 अरब डॉलर के आईपीओ के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई थी। हालांकि, आईपीओ की तारीख और रकम को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं थी। जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है।
जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के जरिए करीब 143 से 146 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल करने की कोशिश कर सकती है। यह भारतीय रुपये में कम से कम करीब 12 लाख करोड़ रुपये की रकम बैठती है। हालांकि, अभी IPO का प्राइस बैंड, लॉट साइज और अलग-अलग निवेशक कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन जैसी अहम जानकारियां सामने नहीं आई हैं। शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होने की उम्मीद है। कंपनी बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए आईपीओ का इश्यू प्राइस तय करेगी।
प्रस्तावित आईपीओ में जियो प्लेटफॉर्म्स 27 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी कर सकती है। ये शेयर कंपनी के आईपीओ के बाद की पेड-अप इक्विटी कैपिटल का करीब 2.9 फीसदी होंगे। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा अपनी टेलीकॉम इकाई के कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल कर सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स में मेटा और गूगल जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने भी निवेश किया हुआ है।
जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग रिलायंस ग्रुप के लिए भी खास होगी। करीब दो दशक बाद ग्रुप की किसी कंपनी का इतना बड़ा सार्वजनिक इश्यू आने जा रहा है। इसके अलावा यह ग्रुप के किसी कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेस की पहली बड़ी पब्लिक लिस्टिंग भी होगी। जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में शामिल है। जियो प्लेटफॉर्म्स टेलीकॉम कारोबार के अलावा AI, क्लाउड और एंटरप्राइज नेटवर्क जैसे सेक्टर्स में भी कारोबार करती है।
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