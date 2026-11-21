कुछ समय पहले इंदौर के सर्राफा बाजार में सोने में हैवी मेटल्स की मिलावट से जुड़ी शिकायतें आई थीं। मास्टर कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह के अनुसार, सोने में रूथेनियम (Ruthenium), इरिडियम (Iridium) और ऑस्मियम (Osmium) जैसी धातुएं मिलाने के आरोप हैं। यह पाउडर के रूप में होता है, जिसे गोल्ड पाउडर भी कहा जाता है। इस पाउडर का वजन काफी अधिक होता है। मिलावटी सोना भी बिल्कुल असली जैसा दिखता है। इस पाउडर को मिलाने से सोने का वजन बढ़ जाता है। खास बात यह है कि इस मिलावट का पता नॉर्मल एसिड टेस्ट, कसौटी और पुरानी कैरेट जांच मशीनों से नहीं चल पाता। कुछ कारीगरों को ज्वैलरी बनाते समय सोना गलाने की प्रक्रिया में सोने की मात्रा कम निकलने से इस गड़बड़ी का पता चला।