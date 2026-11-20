बाजार की तेजी में बैंकिंग शेयरों की भी बड़ी भूमिका रही। खासतौर पर बड़े निजी बैंकों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank और ICICI Bank के शेयरों में करीब 2% की तेजी आई। वहीं Axis Bank के शेयर 1% से ज्यादा चढ़ गए। बैंकिंग शेयरों में इस खरीदारी का असर Nifty Bank पर भी दिखाई दिया। बैंकिंग इंडेक्स 2% से ज्यादा उछलकर 64,000 के स्तर को पार कर गया और 52 सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पहली बार इस इंडेक्स ने 64,000 का आंकड़ा पार किया है। बड़े बैंकिंग शेयरों में खरीदारी जारी रहने से बाजार को आगे भी सपोर्ट मिल सकता है।