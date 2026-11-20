श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस सुविधा का शुरुआती लाभ करीब 6.32 लाख ऐसे पीएफ मेंबर्स को मिल सकता है, जिनकी उम्र 55 साल से अधिक है और पीएफ खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं। आने वाले समय में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का कोई दूसरा मजबूत साधन नहीं है। अभी तक कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने पीएफ में जमा पूरी रकम निकाल सकते हैं। इसके बाद उन्हें यह तय करना पड़ता है कि उस पैसे को कहां निवेश करें और हर महीने खर्च के लिए कितनी रकम निकालें। नई व्यवस्था लागू होने पर कर्मचारियों को इस परेशानी से कुछ राहत मिल सकती है। वे अपनी जरूरत के हिसाब से पीएफ की रकम किस्तों में लेते रहेंगे और बची हुई रकम पर ब्याज भी कमाते रहेंगे।