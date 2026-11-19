ईपीएफओ अब गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी पीएफ से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कर्मचारियों को सीधे डिजिटल माध्यम से अपने पीएफ खाते में स्वैच्छिक योगदान करने की सुविधा देने पर विचार किया गया है। इस व्यवस्था में कंपनी के पेरोल या सैलरी से कटौती की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी निर्धारित डिजिटल माध्यमों से खुद अपने खाते में पैसा जमा कर सकेंगे। इसके अलावा टिप, गिफ्ट और ग्रेच्युटी जैसी छोटी रकम को भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े पीएफ खाते में जमा करने का विकल्प दिया जा सकता है। इससे डिलीवरी पार्टनर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगार और असंगठित क्षेत्र के दूसरे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए बचत करने का मौका मिलेगा।