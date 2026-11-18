पिता की बीमारी और मौत ने डारियो के करियर की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई। उनके पिता की मौत एक दुर्लभ बीमारी के कारण हुई थी। इस घटना के बाद डारियो ने बायोफिजिक्स के क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने महसूस किया कि मेडिकल रिसर्च में समय पर हुई तरक्की कई लोगों की जान बचा सकती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एआई को लेकर उनकी चिंता का मतलब यह नहीं है कि वह इस तकनीक की संभावनाओं को कम आंकते हैं। उनका मानना है कि अगर कुछ साल पहले इलाज से जुड़ी खोज हो जाती, तो शायद उनके पिता की जान बच सकती थी। इसलिए वह तकनीकी विकास के फायदे को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इसके खतरों को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना था कि एआई की सुरक्षा को बाद में जोड़ने के बजाय शुरुआत से ही तकनीक के विकास का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।