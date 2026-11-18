50,000 रुपये सैलरी: मेट्रो शहर में किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति, जिस पर परिवार के एक सदस्य की जिम्मेदारी है।

80,000 रुपये सैलरी: मेट्रो शहर में किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति, जिस पर दो डिपेंडेंट मेंबर्स की जिम्मेदारी है। कार या पर्सनल लोन की EMI 8,000 रुपये है।

1 लाख रुपये सैलरी: मेट्रो शहर में किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति, जिस पर दो डिपेंडेंट मेंबर्स की जिम्मेदारी है। कार या पर्सनल लोन की EMI 12,000 रुपये है।

2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपये सैलरी: इन तीनों उदाहरणों में मेट्रो शहर में रहने वाले ऐसे परिवार को शामिल किया गया है, जिसमें 2 डिपेंडेंट सदस्य हैं। होम लोन की EMI क्रमशः 60,000 रुपये, 75,000 रुपये और 1 लाख रुपये मानी गई है।