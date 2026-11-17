भारतीय कस्टम के बैगेज नियम 2026 के अनुसार, विदेश में एक साल से ज्यादा समय बिताने वाले भारतीय मूल के यात्रियों को सोने के गहने तय सीमा तक बिना कस्टम ड्यूटी दिए लाने की अनुमति है। महिलाओं और अन्य यात्रियों के लिए सोने की मात्रा अलग-अलग तय की गई है। महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के गहने ला सकती है। वहीं, अन्य यात्री 20 ग्राम तक सोने के गहने ला सकते हैं। इसके साथ ही सोने की कुल कीमत की सीमा भी तय है। पुरुष यात्रियों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा है। वहीं, महिला यात्रियों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये की लिमिट है। इस छूट का फायदा केवल तय शर्तों को पूरा करने वाले यात्रियों को मिलता है। सोने की ईंट, बिस्किट और सिक्कों को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है।