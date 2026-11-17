दुबई में सोने की कीमत भारत की तुलना में कम है। (PC: AI)
Dubai Gold Rate Today: दुबई से सोना खरीदकर भारत लाना कई लोगों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत के मुकाबले दुबई में सोने की कम कीमत है। लेकिन विदेश से सोना खरीदने के बाद उसे भारत लाने के लिए कस्टम विभाग के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर तय सीमा से ज्यादा सोना लाते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि आप दुबई से कितना सोना भारत ला सकते हैं।
ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 17 नवंबर को दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,18,720 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव 1,09,930 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, भारत के दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,36,200 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,24,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा था। यानी दोनों देशों की कीमतों में अच्छा-खासा अंतर है। यही वजह है कि दुबई जाने वाले भारतीय पर्यटक और वहां काम करने वाले लोग अक्सर सोने की खरीदारी में दिलचस्पी दिखाते हैं।
हां, भारतीय नागरिक दुबई से सोना खरीदकर भारत ला सकते हैं। हालांकि, इसके लिए भारतीय कस्टम विभाग के नियमों का पालन करना जरूरी है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सोने के गहने और सोने की ईंट, सिक्के या बिस्किट के लिए अलग-अलग नियम हैं। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लाए जाने वाले गहनों पर तय सीमा तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। लेकिन सोने की ईंट, बिस्किट और सिक्कों पर यह छूट लागू नहीं होती। ये नियम भारत के निवासी, NRI, पर्यटक और दुबई से वापस लौटने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। हालांकि, उन्हें मिलने वाली छूट उनकी विदेश में रहने की अवधि और दूसरी शर्तों पर निर्भर करती है।
भारतीय कस्टम के बैगेज नियम 2026 के अनुसार, विदेश में एक साल से ज्यादा समय बिताने वाले भारतीय मूल के यात्रियों को सोने के गहने तय सीमा तक बिना कस्टम ड्यूटी दिए लाने की अनुमति है। महिलाओं और अन्य यात्रियों के लिए सोने की मात्रा अलग-अलग तय की गई है। महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के गहने ला सकती है। वहीं, अन्य यात्री 20 ग्राम तक सोने के गहने ला सकते हैं। इसके साथ ही सोने की कुल कीमत की सीमा भी तय है। पुरुष यात्रियों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की सीमा है। वहीं, महिला यात्रियों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये की लिमिट है। इस छूट का फायदा केवल तय शर्तों को पूरा करने वाले यात्रियों को मिलता है। सोने की ईंट, बिस्किट और सिक्कों को इस छूट में शामिल नहीं किया गया है।
अगर कोई यात्री विदेश में एक साल से कम समय रहा है तो उसे सामान्य नियमों के तहत सोने के गहनों पर मिलने वाली ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, विदेश में कम से कम 6 महीने रहने वाले पात्र यात्री कस्टम ड्यूटी चुकाकर अधिकतम 1 किलोग्राम तक सोना भारत ला सकते हैं। इसमें सोने के गहने, सिक्के और गोल्ड बार शामिल हैं। इस पर तय रियायती दर से ड्यूटी देनी होती है और भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है।
ध्यान रखें कि कीमती पत्थरों या मोतियों से जड़े गहनों को इस रियायत का फायदा नहीं मिलता। इसके अलावा, परिवार के सदस्य अपनी-अपनी सोने की सीमा को जोड़कर एक व्यक्ति के नाम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं, जो लोग कुछ दिनों के लिए दुबई घूमने जाते हैं, उन्हें ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलती है। उन्हें बिल के साथ सोना कस्टम में डिक्लेयर करना होता है।
भारत में सोने पर कस्टम ड्यूटी की दर में पहले बढ़ोतरी की गई थी। 13 मई 2026 से लागू दरों के मुताबिक, पात्र यात्रियों को सोना लाने पर करीब 15% कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। अन्य यात्रियों के लिए यह दर ज्यादा हो सकती है। इसलिए दुबई से सोना खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कितनी ड्यूटी देनी होगी। सोना खरीदने के बाद बिल और सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट अपने पास जरूर रखें।
भारत के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने यात्रियों के लिए दो तरह के रास्ते बनाए हैं। इन्हें ग्रीन चैनल और रेड चैनल कहा जाता है।
ग्रीन चैनल: जिन यात्रियों के पास केवल नियमों के तहत छूट वाली वस्तुएं हैं, वे ग्रीन चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रेड चैनल: जिन यात्रियों के पास कस्टम ड्यूटी के दायरे में आने वाला सोना या अन्य सामान है, उन्हें रेड चैनल से जाना चाहिए और सामान की जानकारी देनी होती है।
स्टेप 1. सबसे पहले अपनी स्थिति के अनुसार ग्रीन या रेड चैनल का चुनाव करें।
स्टेप 2. कस्टम विभाग को सोने का प्रकार, वजन, कीमत और खरीदारी से जुड़ी जानकारी दें।
स्टेप 3. जांच के लिए सोना और उससे जुड़े दस्तावेज अधिकारियों को दिखाएं।
स्टेप 4. कस्टम विभाग की ओर से तय ड्यूटी का भुगतान करें।
स्टेप 5. भुगतान की आधिकारिक रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार