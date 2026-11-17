सोने में गिरावट आई है। (PC: IANS)
Gold Rate Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज मंगलवार को भी गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर 12 बजे 24 कैरेट गोल्ड का रेट 750 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,24,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 570 रुपये की गिरावट के साथ 1,02,180 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। इसके अलावा चांदी का हाजिर भाव बिना किसी बदलाव के साथ 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिखा।
|शहर
|24 कैरेट
|22 कैरेट
|18 कैरेट
|चेन्नई
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,050
|मुंबई
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,030
|दिल्ली
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|₹1,02,180
|कोलकाता
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,030
|बेंगलुरु
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,030
|हैदराबाद
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,030
|केरल
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,030
|पुणे
|₹1,36,040
|₹1,24,700
|₹1,02,030
|वडोदरा
|₹1,36,100
|₹1,24,750
|₹1,02,080
|अहमदाबाद
|₹1,36,100
|₹1,24,750
|₹1,02,080
|जयपुर
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|₹1,02,180
|लखनऊ
|₹1,36,200
|₹1,24,850
|₹1,02,180
टाटा ग्रुप के जूलरी ब्रांड तनिष्क में मंगलवार को 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। यहां 18 कैरेट गोल्ड 1,02,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,36,580 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,36,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,24,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
जोयालुक्कास के ऑनलाइन स्टोर पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट मंगलवार को 1,36,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,24,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,02,030 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा।
कल्याण ज्वैलर्स के जयपुर शोरूम में मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,36,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,02,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड का रेट 79,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
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