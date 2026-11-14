Ola Pre-Ride Tip Feature: कैब बुकिंग में एक्स्ट्रा पैसे मांगना क्यों बना Consumer Rights का मुद्दा?

सीसीपीए ने ओला की इस व्यवस्था को डार्क पैटर्न की कैटेगरी में रखा है। खासतौर पर इसे 'Confirm Shaming' माना गया है। इस तरह के डिजाइन में ग्राहकों को किसी सुविधा के लिए मना करने पर ऐसा महसूस कराया जाता है कि वे गलत फैसला ले रहे हैं या किसी फायदे से वंचित रह जाएंगे। ओला के मामले में यात्रियों को यह डर हो सकता था कि अगर उन्होंने अतिरिक्त पैसे नहीं दिए तो उन्हें कैब मिलने में देरी होगी या राइड बुक ही नहीं हो पाएगी। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि कंपनी का यह फीचर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2025 के नियमों के खिलाफ था। इन नियमों के मुताबिक, टिप देने की सुविधा यात्रा पूरी होने के बाद ही दी जा सकती है। मंत्रालय के अनुसार, परिवहन मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया था। इसके बावजूद ओला अपने ऐप पर पहले से अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले विकल्प दिखाती रही।