SIP और Post Office RD में हर महीने 10,000 रुपये करें निवेश तो 5 साल में कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न? समझिए कैलकुलेशन

SIP Vs RD: अगर आप हर महीने 10,000 रुपये बचाकर निवेश करते हैं तो 5 साल में आपके पास अच्छी-खासी रकम जमा हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस पैसे को कहां निवेश करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? इसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड SIP और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। दोनों निवेश योजनाओं का तरीका अलग है। SIP में शेयर बाजार की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न मिलता है। इसमें ज्यादा कमाई की संभावना रहती है, लेकिन नुकसान का जोखिम भी होता है। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस RD में पहले से तय ब्याज मिलता है। सरकार समर्थित होने के कारण इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल बाद दोनों योजनाओं में मिलने वाली रकम में कितना अंतर होगा? आइए समझते हैं।