14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Silver Price Today: इस हफ्ते करीब 6000 रुपये टूट गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्या है इस मंदी की वजह

Gold Rate Today: अमेरिका में महंगाई दर उम्मीद से अधिक रहने से यूएस फेड रेट हाइक की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव आया है।
1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 14 Nov 2026, 10:22 AM IST

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज शनिवार, 14 नवंबर को सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,37,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,26,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,03,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। इसके अलावा, चांदी का भाव 1,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिखाई दिया।

1 हफ्ते में करीब 6000 रुपये टूट गया सोना

सोने की कीमतों में बीते एक हफ्ते में करीब 6000 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बीते शनिवार 7 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। आज यह भाव गिरकर 1,37,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस तरह एक हफ्ते में सोने की कीमतों में 5,830 रुपये की गिरावट आई है।

आपके Aadhaar Card का कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा? इस तरह घर बैठे कर सकते हैं चेक

ये भी पढ़ें
Aadhaar Authentication History

चांदी में 10,000 रुपये की गिरावट

चांदी की कीमतों में भी बीते एक हफ्ते में बड़ी गिरावट आई है। बीते शनिवार 7 नवंबर को चांदी का घरेलू हाजिर भाव 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। आज यह भाव गिरकर 1,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। इस तरह एक हफ्ते में चांदी की कीमत में 10,000 रुपये की गिरावट आई है।

क्यों गिरे सोने-चांदी के भाव?

अमेरिका में उम्मीद से अधिक महंगाई ने दिसंबर में यूएस फेड रेट हाइक की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। ब्याज दर में बढ़ोतरी से निवेशक बिना ब्याज वाले एसेट सोने से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड जैसे निवेश विकल्पों की तरफ जा सकते हैं। इसी डर के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अक्टूबर में अमेरिकी खुदरा महंगाई 0.4 फीसदी बढ़ी है। जबकि बाजार का अनुमान 0.3 फीसदी का था। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर सोना 4,000 डॉलर के स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है।

भारत की इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज, एक्सपोर्ट में आया 30% का बड़ा उछाल, उधर घट गया सोने का आयात

ये भी पढ़ें
India Exports October 2026
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.