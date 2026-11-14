Gold Silver Price Today: इस हफ्ते करीब 6000 रुपये टूट गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट, जानिए क्या है इस मंदी की वजह

अमेरिका में उम्मीद से अधिक महंगाई ने दिसंबर में यूएस फेड रेट हाइक की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। ब्याज दर में बढ़ोतरी से निवेशक बिना ब्याज वाले एसेट सोने से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड जैसे निवेश विकल्पों की तरफ जा सकते हैं। इसी डर के चलते सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अक्टूबर में अमेरिकी खुदरा महंगाई 0.4 फीसदी बढ़ी है। जबकि बाजार का अनुमान 0.3 फीसदी का था। दूसरी तरफ वैश्विक स्तर पर सोना 4,000 डॉलर के स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है।