Gold Silver Price Today: सोने की हाजिर कीमतों में गिरावट, चांदी भी टूटी, जानिए आपके शहर में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के भाव

Gold Rate Today: सोने की घरेलू हाजिर कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 10 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 1310 रुपये की गिरावट के साथ 1,38,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1250 रुपये की गिरावट के साथ 1,27,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 980 रुपये की गिरावट के साथ 1,04,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।