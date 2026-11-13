Stock Market: 500 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, बाजार में दिखी मुनाफावसूली, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में गिरावट

भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 78 अंक की गिरावट के साथ 81,833.78 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.54 फीसदी या 434 अंक की गिरावट के साथ 81468 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.67 फीसदी या 168 अंक की गिरावट के साथ 25,130 पर ट्रेड करता दिखा।