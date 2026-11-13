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Stock Market: 500 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, बाजार में दिखी मुनाफावसूली, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में गिरावट

Share Market News: सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, इंडिगो, बीईएल, ट्रेंट, एसबीआई और एक्सिस बैंक के शेयर में देखने को मिली। वहीं, सनफार्मा और टेक महिंद्रा में तेजी दिखाई दी।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 13 Nov 2026, 10:02 AM IST

indian stock market

बाजार में गिरावट देखने को मिली है। (PC:AI)

भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुला है और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 78 अंक की गिरावट के साथ 81,833.78 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.54 फीसदी या 434 अंक की गिरावट के साथ 81468 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 0.67 फीसदी या 168 अंक की गिरावट के साथ 25,130 पर ट्रेड करता दिखा।

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निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी तेजी

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
अपोलो हॉस्पिटल्स8,617.50+1.20
सन फार्मा1,900.40+0.82
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज1,397.50+0.79
बीएसई3,940.10+0.79
ओएनजीसी226.13+0.73
एचसीएल टेक्नोलॉजीज1,390.20+0.68
एलएंडटी4,180.80+0.52
टेक महिंद्रा1,782.60+0.48
सिप्ला1,412.20+0.28
टाटा स्टील188.35+0.19
आयशर मोटर्स7,561.50+0.17
मैक्स हेल्थकेयर947.90+0.17
भारती एयरटेल2,098.70+0.13
कोल इंडिया404.80+0.12
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 45 मिनट

निफ्टी-50 के इन शेयरों में दिखी गिरावट

कंपनी का नामशेयर प्राइस (₹)प्रतिशत चेंज (%)
श्रीराम फाइनेंस982.35-2.14
एचडीएफसी बैंक802.00-1.27
महिंद्रा एंड महिंद्रा3,358.20-1.20
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज952.55-1.19
मारुति सुजुकी12,880.00-1.11
टाइटन कंपनी4,869.40-1.07
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज228.82-1.03
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स294.30-0.99
बजाज फिनसर्व1,869.00-0.96
एक्सिस बैंक1,330.50-0.92
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया1,077.20-0.86
इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो)5,612.00-0.85
बजाज फाइनेंस1,106.30-0.78
एचडीएफसी लाइफ594.25-0.59
सोर्स-एनएसई, समय- सुबह 9 बजकर 55 मिनट

क्रूड ऑयल में दिखी गिरावट

क्रूड ऑयल की कीमतों में शुक्रवार सुबह गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.13 फीसदी या 0.12 डॉलर की गिरावट के साथ 95.70 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, WTI क्रूड 0.39 फीसदी या 0.35 डॉलर की गिरावट के साथ 88.39 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा।

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