रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त उछाल, उधर टूट गए ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स, जानिए आज कैसा रहा मार्केट

शेयर बाजार बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: AI)
भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार को मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 0.04 फीसदी या 31 अंक की बढ़त के साथ 81,911 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 0.18 फीसदी या 44 अंक की बढ़त के साथ 25,299 पर बंद हुआ। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 10 शेयर हरे निशान पर और 20 शेयर लाल निशान पर थे।
रियल एस्टेट शेयरों में आज बड़ी तेजी दर्ज हुई है। निफ्टी रियल्टी सूचकांक 4.06 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा,निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.27 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 1.94 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेस में 1.98 फीसदी और निफ्टी केमिकल्स में 0.22 फीसदी तेजी दर्ज हुई। इससे इतर निफ्टी सीमेंट में 0.31 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.30 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.84 फीसदी और निफ्टी आईटी में 0.71 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|एचडीएफसी लाइफ
|597.80
|4.23%
|श्रीराम फाइनेंस
|1,003.80
|3.58%
|बजाज फाइनेंस
|1,115.00
|3.36%
|एसबीआई लाइफ
|1,819.50
|2.97%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|1,086.50
|2.38%
|बजाज फिनसर्व
|1,887.10
|2.28%
|मैक्स हेल्थकेयर
|946.30
|1.94%
|भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL)
|404.80
|1.45%
|अडानी पोर्ट्स
|1,930.00
|1.21%
|आईसीआईसीआई बैंक
|1,590.00
|1.17%
|अडानी एंटरप्राइजेज
|2,741.50
|0.99%
|इटरनल
|364.35
|0.90%
|एचडीएफसी बैंक
|812.30
|0.71%
|डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज
|1,386.60
|0.70%
|कंपनी का नाम
|शेयर प्राइस (₹)
|प्रतिशत चेंज
|नेस्ले इंडिया
|1,260.90
|-2.10%
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|3,399.00
|-1.90%
|पावर ग्रिड
|259.45
|-1.63%
|हिंदुस्तान यूनिलीवर
|1,974.00
|-1.47%
|ट्रेंट
|3,180.00
|-1.32%
|ग्रेसिम इंडस्ट्रीज
|3,114.90
|-1.32%
|एलएंडटी
|4,159.20
|-1.25%
|मारुति सुजुकी
|13,024.00
|-1.22%
|एनटीपीसी
|323.00
|-1.22%
|टीसीएस
|2,442.40
|-1.20%
|अपोलो हॉस्पिटल्स
|8,515.00
|-1.03%
|एचसीएल टेक्नोलॉजीज
|1,380.80
|-1.02%
|ओएनजीसी
|224.50
|-1.01%
|टाइटन कंपनी
|4,921.90
|-0.97%
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
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