India Gold Reserve: दुनिया के इन 10 देशों के पास हैं सबसे बड़े स्वर्ण भंडार, जानिए भारत का इस लिस्ट में क्या है स्थान

अमेरिका के पास सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। (PC: AI)
RBI Gold Reserve: भारत के पास सोने का बड़ा भंडार है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व रखने वाले देशों की लिस्ट में यह अभी आठवें स्थान पर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास करीब 880.5 टन सोना है। वहीं, अमेरिका के पास भारत के मुकाबले नौ गुना से भी ज्यादा सोना मौजूद है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, चीन, रूस और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी इस मामले में भारत से आगे हैं। सोने को सिर्फ निवेश या गहनों तक सीमित नहीं माना जाता। दुनिया के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सोना भी रखते हैं। इससे उन्हें आर्थिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान अपने रिजर्व को संतुलित रखने में मदद मिलती है।
दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। उसके केंद्रीय बैंक और सरकारी भंडार में करीब 8,133.5 टन सोना मौजूद है। यह मात्रा दूसरे स्थान पर मौजूद जर्मनी के गोल्ड रिजर्व के दोगुने से भी ज्यादा है। अमेरिका के पास सोने का इतना बड़ा भंडार कई दशकों में जमा हुआ है। फोर्ट नॉक्स जैसे सरकारी भंडार केंद्रों में इसका बड़ा हिस्सा रखा गया है। अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपने गोल्ड रिजर्व को काफी बड़ा बनाए रखा है।
दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों में जर्मनी दूसरे स्थान पर है। उसके पास करीब 3,349.3 टन सोना है। इटली 2,451.8 टन के साथ तीसरे और फ्रांस 2,437 टन सोने के साथ चौथे स्थान पर है। यूरोप के इन तीनों देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व को लंबे समय से मजबूत बनाए रखा है। जर्मनी के पास भारत से करीब चार गुना ज्यादा सोना है। वहीं, इटली और फ्रांस के गोल्ड रिजर्व में बहुत कम अंतर है। इससे पता चलता है कि आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था के बावजूद यूरोपीय देशों के लिए सोना आज भी महत्वपूर्ण है।
चीन और रूस भी दुनिया के उन देशों में शामिल हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा सोना है। चीन के पास करीब 2,346.4 टन और रूस के पास लगभग 2,326.5 टन सोना मौजूद है। इस लिस्ट में चीन पांचवें और रूस छठे स्थान पर है। दोनों देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए सोने को अहमियत देते हैं। चीन ने 2021 के अंत के बाद से अपने घोषित गोल्ड रिजर्व में काफी बढ़ोतरी की है। रूस के पास भी सोने का बड़ा भंडार है।
सोना रखने का एक बड़ा फायदा यह है कि किसी देश को अपने पूरे रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर या किसी दूसरी विदेशी मुद्रा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हालांकि, सोना विदेशी मुद्रा का विकल्प नहीं है, बल्कि रिजर्व को संतुलित रखने का एक जरिया है।
स्विट्जरलैंड इस लिस्ट में सातवें स्थान पर है। उसके पास करीब 1,039.9 टन सोना है। यह भारत के गोल्ड रिजर्व से लगभग 159 टन ज्यादा है। खास बात यह है कि आबादी और अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से स्विट्जरलैंड भारत से काफी छोटा देश है। इसके बावजूद उसके पास सोने का बड़ा भंडार है। स्विस नेशनल बैंक अपने रिजर्व में विदेशी मुद्रा के साथ सोने को भी जगह देता है। इससे स्पष्ट है कि किसी देश का गोल्ड रिजर्व सिर्फ उसकी आबादी या अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर नहीं करता। इसके पीछे केंद्रीय बैंक की नीतियां और पुराने वित्तीय फैसले भी अहम भूमिका निभाते हैं।
भारत करीब 880.5 टन सोने के साथ दुनिया में आठवें स्थान पर है। 2021 के अंत से अब तक भारत के गोल्ड रिजर्व में करीब 126 टन की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक लगातार अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। हालांकि, भारत के सोने की कुल मात्रा सिर्फ RBI के भंडार तक सीमित नहीं है। देश के घरों, मंदिरों और निजी संस्थानों के पास भी बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है। यह सोना केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व के आंकड़ों में शामिल नहीं होता। इसलिए भारत में मौजूद कुल सोने की मात्रा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।
दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देशों की लिस्ट में जापान नौवें स्थान पर है। उसके पास करीब 846 टन सोना है। इस मामले में जापान भारत से थोड़ा पीछे है। वहीं, तुर्किये करीब 791.4 टन सोने के साथ दसवें स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्किये के घोषित गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है, जबकि जापान का सोने का भंडार लगभग स्टेबल रहा है।
दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोने को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सोना किसी एक देश की सरकार या उसकी करेंसी पर निर्भर नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी खरीद-बिक्री भी आसानी से की जा सकती है। हालांकि, सोने पर ब्याज नहीं मिलता और इसकी कीमतों में भी उतार-चढ़ाव होता रहता है। इसके बावजूद आर्थिक संकट, महंगाई और अंतरराष्ट्रीय तनाव के समय सोना रिजर्व को सहारा दे सकता है।
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