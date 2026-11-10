10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

दिवाली के बाद क्या अब ग्राहकों को UPI लेनदेन पर देनी होगी फीस? जानिए MDR पर क्या है अपडेट

UPI MDR Charges: NPCI दिवाली के बाद चुनिंदा मर्चेंट UPI पेमेंट पर MDR चार्ज लागू कर सकता है। 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी चार्ज लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Updated: 10 Nov 2026, 2:52 PM IST

UPI New Rules

कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए एमडीआर की दर 0.02 फीसदी रखी गई है। (PC: AI)

यूपीआई से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को फिलहाल किसी नए चार्ज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) आम ग्राहकों पर नहीं, बल्कि कुछ खास तरह के यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारियों पर लागू होगा। एमडीआर को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का कहा गया था। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख को लेकर स्पष्टता नहीं आई है। व्यापारियों और पेमेंट कंपनियों की नजर इस समय NPCI की अगली घोषणा पर बनी हुई है।

पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था MDR

NPCI ने पहले इस नियम को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारों के दौरान कारोबारियों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ न पड़े, इसलिए इसे टाल दिया गया। अब दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका है और 11 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि एमडीआर से जुड़े नए नियम इसी महीने लागू हो सकते हैं। हालांकि, एनपीसीआई ने अभी तक इसकी नई तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

PF Transfer: कई नौकरियां बदली हैं और PF ट्रांसफर करना भूल गए? हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

ये भी पढ़ें
PF Transfer Rules

दिवाली के कारण क्यों टाला गया था MDR चार्ज?

एनपीसीआई ने 13 अक्टूबर को जारी अपने बयान में बताया था कि यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों को देखते हुए एमडीआर लागू करने का फैसला आगे बढ़ाया है। एनपीसीआई के मुताबिक, दिवाली के दौरान बाजार में खरीदारी और लेनदेन काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में कारोबारियों पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना ठीक नहीं होगा। इसलिए तय किया गया कि चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट पर एमडीआर दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा। इसकी तारीख अलग से बताई जाएगी।

2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?

एनपीसीआई की ओर से 15 सितंबर को जारी FAQ के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लागू होगा। हालांकि, इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। यानी बड़े ट्रांजैक्शन पर भी कारोबारी को 300 रुपये से ज्यादा एमडीआर नहीं देना होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार को ग्राहक से UPI के जरिए 1 लाख रुपये मिलते हैं। इस रकम का 0.4 फीसदी यानी 400 रुपये होता है। लेकिन 300 रुपये की अधिकतम सीमा होने के कारण दुकानदार को सिर्फ 300 रुपये एमडीआर देना होगा। हालांकि, सभी कारोबारियों के लिए एक जैसी दर नहीं रखी गई है। कुछ खास सेक्टर को अलग दरों पर राहत दी गई है।

रेलवे, टेलीकॉम और पेट्रोल पंप के लिए अलग नियम

एनपीसीआई के FAQ के अनुसार, कुछ कारोबारों के लिए 0.4 फीसदी की जगह हर ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये का फ्लैट एमडीआर तय किया गया है। इसमें रेलवे, टेलीकॉम सेवाएं, बीमा और फ्यूल से जुड़े कारोबार शामिल हैं।

कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन पर अलग है शुल्क

कैपिटल मार्केट से जुड़े लेनदेन के लिए एमडीआर की दर 0.02 फीसदी रखी गई है। इसमें म्यूचुअल फंड, शेयर, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े भुगतान शामिल हैं। इन ट्रांजैक्शन पर भी एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।

क्या UPI पेमेंट करने वाले ग्राहकों को भी देना होगा MDR?

नहीं। एमडीआर का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा। यह चार्ज उस दुकानदार या कारोबारी पर लगेगा, जो यूपीआई के जरिए पेमेंट स्वीकार करता है। प्रस्तावित एमडीआर नियम सिर्फ पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन के लिए हैं। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) UPI ट्रांसफर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप पहले की तरह परिवार के सदस्यों को पैसे भेज सकते हैं। दोस्तों के साथ बिल शेयर करना हो या अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हो, इन लेनदेन पर एमडीआर नहीं लगेगा। ये ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।

Diwali Bonus Tax: दिवाली पर कंपनी से मिले बोनस और गिफ्ट पर कितना लगेगा टैक्स? जानें नए नियम

ये भी पढ़ें
Diwali Bonus Tax
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.