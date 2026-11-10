दिवाली के बाद क्या अब ग्राहकों को UPI लेनदेन पर देनी होगी फीस? जानिए MDR पर क्या है अपडेट

एनपीसीआई की ओर से 15 सितंबर को जारी FAQ के मुताबिक, 2,000 रुपये से ज्यादा के योग्य मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी एमडीआर लागू होगा। हालांकि, इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है। यानी बड़े ट्रांजैक्शन पर भी कारोबारी को 300 रुपये से ज्यादा एमडीआर नहीं देना होगा। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी दुकानदार को ग्राहक से UPI के जरिए 1 लाख रुपये मिलते हैं। इस रकम का 0.4 फीसदी यानी 400 रुपये होता है। लेकिन 300 रुपये की अधिकतम सीमा होने के कारण दुकानदार को सिर्फ 300 रुपये एमडीआर देना होगा। हालांकि, सभी कारोबारियों के लिए एक जैसी दर नहीं रखी गई है। कुछ खास सेक्टर को अलग दरों पर राहत दी गई है।