“महंगा लग रहा है Temple डिवाइस तो न खरीदें”, दीपिंदर गोयल ने दिये नए प्रोडक्ट पर उठ रहे सवालों के जवाब

Temple की तकनीक को लेकर भी गोयल ने कुछ अहम बातें बताई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रेन फ्लो इस डिवाइस का मुख्य फीचर नहीं है। कंपनी ने शुरुआत में ब्रेन फ्लो पर काम किया था और इससे जुड़े शुरुआती अध्ययन भी जारी किए थे, लेकिन अब Temple का मुख्य फोकस Entropy पर है। गोयल के मुताबिक, Entropy को लेकर कंपनी ने अभी तक कोई रिसर्च पब्लिश नहीं की है। हालांकि, आने वाले समय में इस तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी शेयर करने की योजना है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रेन फ्लो की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसकी सीमाएं क्या हैं, इस पर कंपनी एक विस्तृत नोट जारी करेगी। इससे ग्राहकों र तकनीक में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को डिवाइस के काम करने के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है।