1 हफ्ते में 11% टूटकर 98 डॉलर पर आया क्रूड ऑयल, क्या 70 डॉलर तक गिर जाएगा भाव?

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
कच्चे तेल की कीमतों में आने वाली गिरावट आने वाले समय में शेयर बाजार के लिए बड़ा निवेश अवसर बन सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संवत 2083 में निवेशकों को क्रूड ऑयल पर खास नजर रखनी चाहिए। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, लॉन्ग टर्म में कच्चे तेल की कीमतें घटकर 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो महंगाई को कम करने के साथ कई कंपनियों की लागत घट सकती है। इसका फायदा बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, पेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिल सकता है।
सोमवार, 9 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 98 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार करता दिखा। पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद भी इसमें कमजोरी बनी हुई थी। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.12% गिरकर 97.22 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। बीते एक सप्ताह में इसकी कीमत करीब 11% टूट चुकी है। वहीं, अमेरिकी क्रूड ऑयल फ्यूचर 0.53% की गिरावट के साथ 90.35 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड करता दिखा। पिछले एक सप्ताह में इसकी कीमत में करीब 10% की गिरावट दिखी है।
स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने निवेश के लिए कच्चे तेल को अपनी सबसे बड़ी थीम बताया है। उनका कहना है कि फिलहाल तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं और निकट भविष्य में इनमें उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, लंबी अवधि में कीमतों में गिरावट आने की संभावना ज्यादा है। सिंघवी के मुताबिक, आने वाले समय में क्रूड ऑयल 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में पहुंच सकता है। इस अनुमान के पीछे एक बड़ी वजह मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव का लंबे समय तक तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने की कम संभावना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निकट भविष्य में कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। बाजार में कुछ समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है।
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की दिशा काफी हद तक अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से पिछले सप्ताह तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर बातचीत में अच्छी प्रगति होती है, तो ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई की मंजूरी देने की संभावना काफी कम है। उनके इस बयान के बाद सोमवार को भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों पर दबाव बना रहा।
पिछले सप्ताह ब्रेंट क्रूड में 13% से ज्यादा की गिरावट आई थी। इसकी एक वजह अमेरिका में मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को जल्द खत्म करने की उम्मीद भी रही।
हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से जल्द किसी बड़े नतीजे की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी तत्काल समझौते की संभावनाओं पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से रखी गई मांगें अब तक स्वीकार करने लायक नहीं हैं। इसी बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में हूती विद्रोहियों के हमलों से एक प्रमुख इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के कार्यालयों को भी मामूली नुकसान हुआ। अमेरिका-ईरान तनाव और इस तरह के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से तेल की कीमतों में अस्थायी तेजी आ सकती है। लेकिन लंबी अवधि में इससे कीमतों का रुख बदलने की संभावना कम है।
भारत जैसे देश के लिए कच्चे तेल की कीमतें काफी अहम हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से देश का आयात बिल बढ़ता है। इसका असर महंगाई, कंपनियों की लागत और आम लोगों के खर्च पर भी पड़ता है। दूसरी तरफ, अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं तो कंपनियों को कच्चा माल और उत्पादन से जुड़ी लागत कम करने में मदद मिल सकती है। इससे उनके मुनाफे में सुधार की गुंजाइश बनेगी।
सिंघवी के मुताबिक, संवत 2083 में निवेशकों को ऐसे सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें सस्ते कच्चे तेल का सीधा या अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। इनमें बैंकिंग, एनबीएफसी, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर शामिल हैं। कम महंगाई से लोगों की खरीदारी क्षमता बेहतर हो सकती है। इसका फायदा रोजमर्रा के सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियों को मिल सकता है। वहीं, ऑटो कंपनियों के लिए भी लागत घटने और मांग में सुधार की संभावना बन सकती है। बैंकिंग और एनबीएफसी कंपनियों को भी बेहतर आर्थिक माहौल का फायदा मिल सकता है।
सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठाने वाले शेयरों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी ओएमसी भी शामिल हैं। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) प्रमुख हैं। इन कंपनियों के कारोबार पर कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो इनकी खरीद लागत घट सकती है। इससे रिफाइनिंग और पेट्रोल-डीजल की बिक्री से जुड़े कारोबार के मुनाफे पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना रहती है। हालांकि, वास्तविक फायदा रिफाइनिंग मार्जिन और सरकार की कीमतों से जुड़ी नीतियों पर भी निर्भर करेगा।
उधर कच्चे तेल की कीमतें घटने से पेंट बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिल सकती है। पेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कई केमिकल और कच्चे माल की कीमतों का संबंध क्रूड ऑयल से होता है। ऐसे में तेल सस्ता होने पर कंपनियों की उत्पादन लागत घट सकती है। अगर कंपनियां इस बचत को बेहतर मार्जिन में बदलने में सफल रहती हैं तो उनके मुनाफे में सुधार हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार