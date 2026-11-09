1 हफ्ते में 11% टूटकर 98 डॉलर पर आया क्रूड ऑयल, क्या 70 डॉलर तक गिर जाएगा भाव?

स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी ने निवेश के लिए कच्चे तेल को अपनी सबसे बड़ी थीम बताया है। उनका कहना है कि फिलहाल तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं और निकट भविष्य में इनमें उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि, लंबी अवधि में कीमतों में गिरावट आने की संभावना ज्यादा है। सिंघवी के मुताबिक, आने वाले समय में क्रूड ऑयल 70 से 80 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में पहुंच सकता है। इस अनुमान के पीछे एक बड़ी वजह मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव का लंबे समय तक तेल की कीमतों को ऊंचा बनाए रखने की कम संभावना है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि निकट भविष्य में कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। बाजार में कुछ समय तक अस्थिरता बनी रह सकती है।