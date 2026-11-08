Stock Market: मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर बाजार की शुभ शुरुआत, सेंसेक्स 250 अंक चढ़ा; निफ्टी भी बढ़त के साथ खुला

बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के साथ आयोजित इस विशेष सत्र को निवेश के लिहाज से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत में शेयर खरीदने से पूरे साल समृद्धि और आर्थिक लाभ के अवसर बनते हैं। इसी विश्वास के चलते कई निवेशक इस दिन नए निवेश की शुरुआत करते हैं।