Gold Price Outlook: इस हफ्ते करीब 4500 रुपये महंगा हुआ सोना, चांदी में भी आई है तेजी, जानिए आगे क्या रह सकते हैं भाव

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर से नीचे आने और अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की हार के कारण सोने की कीमतों में यह तेजी आई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, आज शनिवार, 7 नवंबर को सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,43,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,31,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 1,07,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।