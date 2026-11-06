Gold Jewellery खरीदते समय मेकिंग चार्ज में कैसे बचाएं पैसे? इन 6 बातों को समझकर पा सकते हैं बेस्ट डील

सोने की कीमत बाजार में लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन फिर भी समान वजन और समान कैरेट की जूलरी पर ज्वैलर्स आपसे अलग-अलग कीमत मांग सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मेकिंग चार्ज है। कई बार कम मेकिंग चार्ज का ऑफर देखकर ग्राहक खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन दूसरे खर्च जोड़ने पर वही ज्वेलरी महंगी पड़ सकती है। दरअसल, मेकिंग चार्ज सोने के गहने को तैयार करने, उसकी डिजाइनिंग और कारीगरी की लागत होती है। हर ज्वेलर इसे अपने हिसाब से तय करता है। कोई प्रति ग्राम के हिसाब से शुल्क लेता है, तो कोई सोने की कुल कीमत का एक निश्चित प्रतिशत वसूलता है। डिजाइन जितनी बारीक और काम जितना मुश्किल होगा, मेकिंग चार्ज भी उतना ही ज्यादा हो सकता है। इसलिए सोने की ज्वेलरी खरीदते समय केवल सोने का भाव या मेकिंग चार्ज देखकर फैसला करना सही नहीं है। ग्राहक को बिल में शामिल सभी खर्चों की तुलना करनी चाहिए।