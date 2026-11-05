भारत की NBFC और Fintech कंपनियों को AI साइबर हमलों से क्या खतरा है, एजेंसी ने क्या चेतावनी दी?

साथ ही 1 रुपये वाले छोटे ट्रांजेक्शन के बाद अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर होने पर विशेष नजर रखने की सलाह दी गई है। नए खातों में बड़ी रकम भेजने से पहले अतिरिक्त जांच करने को कहा गया है। बैंकिंग ऐप और API के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन की जांच मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साइबर हमले के बाद पूरे सिस्टम की जांच करने की सलाह दी गई है।