How to Check Gold Purity: कैसे पता करें कि आपका खरीदा सोना असली है या नकली? ये 4 तरीके आ सकते हैं काम

Gold Purity Test: धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग सोने के गहने, सिक्के और दूसरी चीजें खरीदते हैं। लेकिन सोना खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत और डिजाइन देखना काफी नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि जिस प्योरिटी के नाम पर आप पैसे दे रहे हैं, सोना वास्तव में उतना खरा है या नहीं। आमतौर पर लोग सोने की शुद्धता जांचने के लिए उस पर BIS हॉलमार्क देखते हैं। यह सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक है। हालांकि, कुछ आसान तरीके ऐसे भी हैं जिनसे घर पर सोने की शुरुआती जांच की जा सकती है। ध्यान रखें कि घरेलू जांच से सोने की सही कैरेट और शुद्धता की पूरी पुष्टि नहीं होती। इसके लिए प्रमाणित केंद्र पर जांच कराना ही बेहतर है।