Gold Adulteration: सोने में मिलाया जा रहा हैवी मेटल्स का पाउडर, जांच से भी नहीं लगता मिलावट का पता, जानिए कैसे बचें

मास्टर कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि इंदौर के सर्राफा बाजार में सोने में हैवी मेटल्स की मिलावट से जुड़ी शिकायतें सामने आई हैं। सिंह ने कहा, 'सोने में रूथेनियम (Ruthenium), इरिडियम (Iridium) और ऑस्मियम (Osmium) जैसी धातुएं मिलाने के आरोप हैं। यह एक पाउडर के रूप में होता है, जिसे सोने में मिलाया जाता है। इससे सोने का वजन बढ़ जाता है। लोकल सुनारों को सोने की रिफाइनिंग के दौरान तय मात्रा से कम गोल्ड मिलने पर इस गड़बड़ी का पता चला। इससे शहर के ज्वैलर्स में चिंता बढ़ गई है।'