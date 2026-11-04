Gold Silver Price Today: MCX पर टूट गए सोने के भाव, चांदी में भी आई गिरावट, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका द्वारा ईरान के केशम द्वीप पर हमले के बाद निवेशक भू-राजनीतिक डेवलपमेंट्स को लेकर सतर्क हो गए हैं। ट्रेडर्स यह उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। उच्च ब्याज दरें सोने जैसे बिना ब्याज वाले एसेट्स की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बढ़ा देती हैं। इससे निवेशक सोने से निकलकर बॉन्ड जैसे ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की तरफ जाने लगते हैं। यही कारण है कि सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।