Explainer: 1 महीने में 50,000 रुपये सस्ती हुई चांदी, आज करीब 8000 रुपये टूटी, जानिए आगे कहां जा सकते हैं भाव

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज मंगलवार को भी चांदी के घरेलू वायदा भाव जबरदस्त गिरावट के साथ ट्रेड करते दिखे। एमसीएक्स एक्सचेंज पर दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर 4 दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी 4.26 फीसदी या 7,835 रुपये की गिरावट के साथ 1,75,994 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी। चांदी की कीमतों में बीते कुछ महीनों से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 3 जून 2026 को एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का वायदा भाव 2,80,445 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। इस तरह 5 महीने में चांदी का भाव 1,04,451 रुपये प्रति किलोग्राम टूट गया है। वहीं, 3 अक्टूबर 2026 को एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,25,877 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। इस तरह एक महीने में चांदी का भाव 49,883 रुपये प्रति किलोग्राम टूट चुका है।